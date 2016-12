ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Οτι μας ανηκει / Νικος Καρακαλπακης / MLK / CD oo

Η ζωη ξεκινάει από τώρα / Βασιλης Προδρόμου & Σοφια Κουρτίδου / Protasis / CD oo

Αποστάσεις/ Γρηγορης Πολυζος, Μαρια Κρασοπουλου, Κωστας Μακεδονας / MLK / CD oo

Homo / Παρις Παρασχοπουλος, Θεοφιλος Σωτηριάδης / Μετρονόμος / CD oo

T΄ αλλάζει ολα ο καιρός / Μιχαλης Δημητριαδης, Κωστας Μακεδονας, Ναντια Καραγιαννη, Φαιη Ματσου, Νικος Καραγιαννης, Νικος Καγιαλαρης, Αναστασια Δουμα / Cronos / CD oo

Γυρισα το χρονο πισω / Γιαννης Μαχαιρας / Ανεξαρτ / CD oo

το Κρύσταλλο του Κόσμου / Γιωργος Καγιαλικος, Βικτωρία Ταγκούλη, Γιαννης Ευθυμιάδης / Μετρονομος / CD+book oo

11:11 / Stan / Panik / CD oo

η Ροζα της Σμυρνης / Χαρις Αλεξιου, Μανωλης Μητσιας, Αρετη Κετιμε, Δημητρης Παπαδημητριου / Feelgood / CD oo

ο Φιλοπατρις / Ηλιας Ανδριοπουλος, Μανωλης Μητσιας, Τασης Χριστογιαννοπουλος / Αργοναυτης / CD oo

Ανδρόνικος 1 / Ανδρόνικος / MLK / CD oo

Σωτήρες / Σωτήρες / Λουβανα / CD oo

Ειμαι Παλιανθρωπος / Νικολας Ασιμος / B Otherside / LP+CD oo

Με το Βαρελι που για να βγει το απάει / Νικολας Ασιμος / B Otherside / LP+CD oo

Η Δική μου η Αλήθεια Κρύβεται στα Παραμύθια / Νικος Ταβερναρακης, Παντελης Θαλασσινός, Γιωργ.Μανωλιούδης, Μιχαλης Κουνάλης, Δημ.Ζαχαριουδάκης / Αερακης / CD oo

Ησυχα τραγουδια για ανεμελα λειβαδια / Γιαννης Αγγελακας / Feelgood / CD oo

Καθ΄ οδον / Διονυσης Κυπριώτης, Μητσιας, Γαλανη, Στοκας, Μαργιολά, Μιχ.Δημητριαδης, Λαγουδακος / Ανεξαρτ / CD oo

Καταφυγιο / Στελιος Μαγγιώρος, Γιαγκουση, Ακριτιδης, Γαμπιερακης, Γιαννούλης, Πωλινα, κ.α. / Cobalt / CD oo

Σπασμένα κομματια της καρδιας / Αντώνης Ρεμμος / Heaven / CD oo

Λογια που καινε / Γιωργος Σαμπανης / Cobalt / CD oo

Oταν επικοινωνουμε / Νοτης Σφακιανακης / Panik / CD oo

Μαζι το χειμωνα / Μυρτω Βασιλειου, Κωστας Τσιρκας / Feelgood / CD oo

Μουσικες διαδρομες βραδινες παρεες / Χρηστος Γιαννόπουλος, Μπλιος, Ανθης, Ζησακος, Ζωη, Ρενεζη, Τεκου, κ.α. / Φιλντισι / CD oo

Ξεφωτο / Κοραλια Αλιφραγκη, Παντελής Θαλασσινός, Γιώτα Νέγκα, Λιζέτα Καλημέρη, Δημήτρης Υφαντής, Θοδωρής Κοτονιάς, Μάκης Σεβίλογλου, Ερωφίλη / Μετρονομος / CD oo

Κτιρια τη νυχτα / Συγκεκριμένα Διαμερισματα / Inner Ear / CD oo

Atacama / Κωστας Πολιτης / ΕΜΣΕ / CD oo

οι Επιτυχιες 1999-2016 / Μιχαλης Χατζηγιαννης / Cobalt / 2CD oo

Σηκω ψυχη μου δωσε ρευμα / Διονυσης Σαββόπουλος & Ελενη Βιταλη / Feelgood / 2CD oo

στις παραλιες του φεγγαριου / Λινα Ορφανου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νίκος Κουρουπάκης, Κόμης Χ, Σπυρος Εξαρας, Ιάκωβος Καμπανελλης / MLK / CD oo

Λευκό Γράμμα / Στέφανος Δορμπαράκης / Μελωδικο Καραβι / CD oo

Madeka / Gordian / Anazitisi / LP oo

Ο δισκος εχει 13 / Κωστας Μήτσιος, Γιώργος Μαργαρίτης, Χριστίνα Μαραγκόζη, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ζωή Παπαδοπούλου, Μέλισσες, Πένυ Μπαλταζή, Αγάθωνας, Δημήτρης Κοντογιάννης, Μαρία Σουλτάτου, Θοδωρής Μέρμηγκας, Θέμης Ανδρεάδης, Ανατολή Μαργιόλα, Μιχάλης Δημητριάδης / Ανεξαρτ / CD oo

Αγωνες Δημιουργιας Ελληνικου Τραγουδιου 4 / Φίλιππος Πλακιάς, Βασίλης Καρόζας, Πάρις Περυσινάκης, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος κ.α. / Αριονα / CD

Αγωνες Δημιουργιας Ελληνικου Τραγουδιου 3 / Αποστολος Ριζος, Αναστασια Εδεν, Σπυριδουλα Μπακα κ.α. / Αριονα / CD

Μια φορα κι έναν καιρο / Μυρτω Αλικακη, Αντώνης Καφετζόπουλος, Μανωλης Μαυροματακης / Αριονα / CD

Σατυρικον / Δημητρης Παπαδημητρίου, Γιαννης Χριστόπουλος, Αννα Στυλιανακη / Αριονα / CD

Γυριζω σελίδα / Βαγγελης Κακουριώτης / Panik / CD+book oo

Για Παντα / Παντελης Παντελιδης / Minos-Emi / CD best

η Παρασταση αρχιζει / Φωτεινή Βελεσιώτου / MLK / CD best oo

Κι αν είμαι ροκ / Βασιλης Παπακωνσταντίνου / MinosEmi / CD best oo

the Voice / Νανα Μουσχουρη / MinosEmi / 2CD best oo

Στοιχειωμένα Ποιήματα / Γιωργος Κοντραφουρης, Αλκίνοος Ιωαννίδης / Puzzlemuzik / CD oo

View Point / Γιωργος Ταμπακης κθρ / Ανεξαρτ / CD oo

Δίκταμο και Νεράντζι / Γιώργος και Νίκος Στρατάκης / Spider / CD oo