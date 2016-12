ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Τίποτα κακό δεν θυμάμαι Γιωργος Δημητριαδης / Ogdoo / CD oo

ο Δωδεκαλογος του Γυφτου Γιαννης Χαρουλης, Λουκας Θανος, Κωστης Παλαμας / Emi / CD oo

Γενοκτονία Μνήμες Ξεριζωμός Γιώτης Γαβριηλιδης, Γιωργος Θεοδωρίδης, Παναγιώτης Ηλιάδης / Cronos / CD+DVD oo

Ερωτογραφία Σαββέρια Μαργιολά / Final Touch / CD oo

Absence Γιάννης Παπατριανταφύλλου / Spider / CD oo

Εισαι ακομα εδω Κωστας Αρμενοπουλος / Καθρεφτης / CD oo

Βήματα ειν΄ η ζωή μας Τασος Ζαφειρίου, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Βασιλης Λέκκας, Δεσποινα Ραφαήλ / Καθρεφτης / CD oo

Χρωματα της ψυχης Γιωργος Κουμπανακης, Μαρω Δημητριου, Γιαννης Θωμόπουλος, Τακης Κωνσταντακόπουλος, Μαρια Σουλτατου / Καθρεφτης / CD

Με την καρδια στην θαλασσα Αρης Κουκος, Ματα Αδαμογιαννη, Ιουλια Καραπατακη, Μπαμπης Βελισσαριος, Σοφια Παπάζογλου, Μανωλης Παππος, Κωστας Τριανταφυλλιδης / Καθρεφτης / CD oo

Μεγαλη Γιορτη Μαριζα Ριζου / Feelgood / CD oo

Κρητικος Ορίζοντας Γιαννης Μαρκόπουλος, Γ.Ν.Ζερβάκης / Feelgood / CD oo

Through time Yorgos Elason / Final Touch / CD oo

Πέταγμα Τέτη Κασιώνη, σμτχ Πάνος Μπούσαλης / Final Touch / CD oo

Αυτή είναι η διαφορά μας Δεσποινα Βανδή / Heaven / CD oo

Ασ΄τα όλα κι έλα Νατάσα Θεοδωριδου / Heaven / CD oo

Με φωνάζουνε με το μικρό μου Μελινα Ασλανίδου / Heaven / CD oo

Καλη σου τύχη Στελιος Διονυσιου / Heaven / CD oo

Σιδερενιο νησί Χρηστος Θηβαίος / MLK / CD oo

Πατρίδα μου παράδεισος της γης Τόλης Τσιμογιάννης / Volume / CD oo

Οδός Αυλαίας 9 Χρηστος Γιαννόπουλος / Φιλντισι / CD+βιβλιο oo

As Above, So Below Nightstalker / Oak Island / CD oo

Ακολούθησα ένα αστέρι Γλυκερια, σμτχ Ελένη Βιτάλη, Μανώλης Λιδάκης, Dilek Koc / Spider Music / CD oo

Θελουμε και τα τραβαμε Γιαννης Λεμπέσης, Γιωργος Μαργαρίτης, Παναγιώτης Λάλεζας, Μαρια Κατιναρη, Ντενια Κουρουση, Μαρια Σταφυλοπατη, Μαριανθη Λιουδακη, Φανης Σαπατινας / Ογδοο / 2CD oo

Τερμα τα γκαζια Χριστινα Δελη / General / CD oo

19 Στελιος Λεγακης / Panik / CD oo

Νέοι στιχουργοί στο φως Λεωνίδας Μαριδάκης, Σοφία Μέρμηγκα, Θέμης Καραμουρατίδης, Θοδωρής Κοτονιάς, Κατρίνα Κυρμιζή κ.α. / Μικρος Ηρως / CD oo

Λίκνο Λεωνίδας Μπαλάφας / AntArt / CD oo

Black Peak Γιωργος Ξυλουρης & Jim White/ Bella / LP+CD oo

το πικάπ του Λάκη Λάκης Παπαδόπουλος, Χρήστος Δάντης, Φοίβος Δεληβοριάς, Δώρος Δημοσθένους, Νίκος Ζιώγαλας, Τάσος Ιωαννίδης, Γεωργία Κεφαλά, Θοδωρής Μαραντίνης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου / Rain / CD oo

οι Πελαγινοί Μπάμπης Τσέρτος, Δημήτρης Κοντογιάννης, Αγγελος Ανδριανός, Σταυρούλα Μανωλοπούλου, Μιχάλης Σταυρινουδάκης / Ζευξις / CD oo

Νοτες σε αχνό πορτοκαλί Βασίλης Αξιώτης, Λάκης Χαλκιόπουλος, Νίκος Αϊβαλής, Θέλμα Καραγιάννη, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Μαρίνα Σάττι, Φίλιππος Περιστέρης / Ζευξις / CD oo

Μια παρέα μεσάνυχτα Φωτεινη Σαββατιανού, Φίλιππος Περιστέρης / Ζευξις / CD oo

Δροσοσσταλιδες Γιωργος Σαριδάκης, Βασιλης Σκουλάς, Χρηστος Στιβακτακης, Κωστας Σαριδακης / Αερακης / CD+βιβλιο oo

Pax Americana Panx Roamana / Αερακης / 2LP+CD oo

Νότιοι Ανεμοι Γιωργος Παντερής / 14 Music / CD oo

Armarima B.D.Foxmoor / Spider / CD oo

