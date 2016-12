ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Welcome to the liguor store / Sober on Tuxedos / MLK / CD oo

Παντός Καιρού / Παντός Καιρού / MLK / CD oo

Λύκοι Λάιβ στο Ολύμπιον / Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης / Feelgood / LP+CD oo

Rosetta / Vangelis / Decca / 2LP+CD oo

Η ζωη μας κύκλους κάνει / Στάθης Σταμελόπουλος, Κώστας Σμοκοβίτης, Δέσποινα Μαύρου, Σταυρούλα Τζιώκα, Σωτήρης Σαμουρέλης, Κώστας Τασόκας, Γιάννης Λίταινας, Αννα Αγραφιώτη, Γιώργος Αποστολόπουλος, Θωμάς Σκοτίδας, Μαρία Αθανασιάδη / Ανεξαρτ / CD oo

Κατερινα Ντινου 4 / Κατερινα Ντινου, σνθ Μιμης Πλεσσας / Dival / CD oo

Σε γυρεύω / Αναστασια Νιότη, σνθ Νικος Θεοδώρου / Volume / CD oo

Συγκατοίκηση / Κ. Βήτα, Κορνήλιος Σελαμσής, ARTéfacts ensemble, Θεοδώρα Μπάκα / Puzzlemusik / LP+CD oo

Εγώ θα μείνω εδώ / Γιάννης Νικολάου, σμτχ Παντελής Θαλασσινός / Καθρέφτης / CD oo

Οπου κι αν είσαι γειά σου / Ειρηνη Δερέμπεη & Κάρολος Κουκλάκης / Αερακης / CD oo

Best of / Τρύπες / Emi / 2CD oo

Γραμμές παράλληλες / Περσεφόνη / Final Touch / 2CD oo

Through fire and water / Bent By Sorrow / B otherside / LP oo

The Sounds and Tammy Live 1966 / Tammy & Sounds / B otherside / LP oo

οι ελληνικοί δίσκοι που κυκλοφόρησαν τον Σεπτέμβριο 2016

κλικ στο οο για να δεις το εξώφυλλο του δίσκου