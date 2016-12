ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

6 Απόστολος Ριζος / Ανεξαρτ / CD oo

Fear of the Bach String Demons / FM / 2CD oo

Καθρεφτης Ολωνών Δημητρης Τσιαμαντανης, Μπαμπης Τσερτος, Τασος Νουσιας, Μιχαλης Μητρουσης, Δημητρης Γακιοπουλος, Αποστολος Μοσιος / Καθρεφτης / CD oo

Ελα μου Χαμογελα μου Γιαννης Παριος, σμτχ Μελινα Ασλανιδου / MinosEmi / CD oo

Κατάστρωμα Κωστής Μαραβέγιας / MinosEmi / CD oo

Στον Αέρα του Μελωδία Μαρία Παπαγεωργίου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Ανδριάνας Μπάμπαλη, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ελένη Δήμου κ.α. / Feelgood / CD oo

Σουλη Ανατολη Ρενα Μορφη / MinosEmi / CD oo

Μνημη Μαρια Παπαγεωργιου / Feelgood / CD oo

Χρωστανε μια συγνωμη Κωστας Σμοκοβιτης / GSF / CD oo

Μολυβάκι μου χαμπε Φίλιππος Πλακιάς, Δημήτρης Λέντζος, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Καίτη Κουλλιά / Μετρονόμος / CD oo

Στων αγίων τα νερά Θ. Βουτσικάκης, Π. Ζώης, Κ. Πάλλα, Κ. Τσαλίκη, Μ. Γεροφώτη, Ν. Μαλκουτζή / Μετρονόμος / CD oo

Στην παλιά μου εικόνα Νίκος Μαυράκης, Π. Θαλασσινός, Β.Σκουλάς, Μ. Κουνάλης, Κ. Δαφέρμος, Σ. Ανδριανού, Β. Πυθαρούλης, Δ. Παρθενίδης, Δ. Υφαντής, Γ. Μανωλιούδης, Γ. Ανδρεάτος, Μ. Μαυράκης, Π. Ροδουσάκη, Χ. Γαργανουράκης, Γ. Φασουλάς, Κ. Καλλέργης, Ψαραντώνης, Μ. Πασχαλίδης / Αεράκης / CD oo

Βαβελ Νατασσα Μποφιλιου / Feelgood / CD oo

το Ποιημα που έγινε Τραγουδι Γιώργος Νταλάρας, Χρήστος Θηβαίος, Νατάσσα Μποφίλιου, Φοίβος Δεληβοριάς, Γιώτα Νέγκα, Μελίνα Τανάγρη, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δώρος Δημοσθένους, Μαρία Βουμβάκη, Ηρώ, Απόστολος Ρίζος, Μαρία Παπαγεωργίου, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης/ Feelgood / CD

Κρητικο Σμυρνεϊκο Ρεμπετικο Ενα & Ενα / Αερακης / 2CD oo

Που και που Nικος Μακροπουλος / Cobalt / 2CD oo

Ο Πόντος ζει Χρηστος Χολιδης / Emi / CD oo

Χθές Το Βράδυ Δημήτρης Καλαντζής , Αλέκα Κανελλίδου, Έλλη Πασπαλά, Αθηνά Ρούτση, Τέρρυ Βαρκιτζόγλου, Πηνελόπη Τζανετάκη / Cobalt / CD oo

Tα Διαλεγμενα Φωτεινή Βελεσιώτου, Eυγένιος Δερμιτάσογλου, Παντελής Θαλασσινός, Λιζέτα Καλημέρη, Μίνως Μάτσας, Μανώλης Μητσιάς, Γιώτα Νέγκα, Μίλτος Πασχαλίδης / Emi / 2CD oo

Αυγερινος Μαρια Λούκα & Γιώργος Ζαχαριουδάκης / Ανεξαρτ / CD oo

Να μη νοιαστεις Γιωργος Γεροντης, σμτχ Παντελης Θαλασσινος / MLK / CD oo

Δεν πειραζει Γιωργος Λιτσικακης / MLK / CD oo

Paranoika Αγορια στον Ηλιο / B-Otherside / LP oo

Looking in the Universe Rabbits / B-Otherside / LP oo

Ελενη Χατζιδου Ελενη Χατζιδου / Spicy / LP oo