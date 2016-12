ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

klik στο ww για να δεις το εξώφυλλο του δίσκου

Πρωτη φορα Αιγαιο Γιαννης Κονιτοπουλος / Cronos / CD ww

Απολογιέμαι βρε ζωή Κωστας Σαφετης / Cronos / CD ww

Αρχοντοκοριτσομ Πελλα & Σταθης Νικολαϊδης / Cronos / CD ww

Του πονου ανημερα Βασιλης Τερλεγκας / Cronos / CD ww

16 Σπυρος Γραμμένος / Feeldoog / CD ww

Του οριζοντα σελιδες Ηχω των δρομων / Ανεξαρτ / CD ww

Οσα είπα Μελινα Ασλανιδου / Feeldoog / CD ww

Ενατένιση Κωνσταντινος Μητρόπουλος / Protasis / CD ww

Συμπλεκτης Κωστας Σταθης / Protasis / CD ww

Ποιητες με hangover Αντώνης Σουσαμογλου, Νικος Κατικαριδης, Φοιβος Δεληβοριας / the IN sound / CD ww

Ως την ακρη της κλωστης Παντελης Κυραμαργιός, Ευα Λαύκα, Γλυκερία, Θοδωρής Κοτονιάς, Σοφία Κουρτίδου / Εναστρον / CD+book ww

Ότι κι αν πεις σου λεω ναι Πασχάλης Τερζης / Emi / CD ww

Fifty Fifty Χαρης Καλαμπαλικης / ΕΜΣΕ / CD ww

Spooky Train Altribe / ΕΜΣΕ / CD ww

b612 Jane Doe / Puzzle / CD ww

Λαργκο Λαργκο / Αχος / CD ww

Να περιμενω το αυριο Μανος Μοναστηριωτης / MLK / CD ww

27 Mars Μαρια Κοτρώτσου / MLK / CD ww

Πολυφωνικό Αετόπετρας Πολυφωνικό Αετόπετρας / ΕΜΣΕ / CD ww

Φωτια στον πόνο Μακης Νικοπουλος / Supersound / CD ww

Ενσταντανε Δημητρης Καρρας, Μαρία Λούκα, Φώτης Ανδρικόπουλος, Αρετή Κετιμέ, Νικήτας Κλιντ, Μάνος Ξυδούς, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Word of Mouth, Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιου, Ηλιάνα Πασπάλα, Νατάσα Καμπαστάνα, Αντίπερα Όχθη, Skull & Dawn, Κώστας Μακεδόνας, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Μαρία Παπαλεοντίου, Έλενα Στρατηγοπούλου, Αλκή, Πένυ Ραμαντάνη, Πάνος Κατσιμίχας, Μανώλης Φάμελλος, Έλενα Δεληχρήστου, Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή / Παζλ / CD ww

Αγια Κυπρος 204 Πνοές Γιαννης Δημητρας, Γιαννης Γιοκαρίνης, Χρήστος Κάλλοου, Μαρια Κανελλοπούλου, Εύη Καπάταη, Τακης Κωνσταντακόπουλος, Βασιλης Λέκκας, Μαρία Λυμπερακου=Στέλλα, Robert Williams, Κατερίνα Σκορδαλακη, Τασος Στελλας, Πασχάλης Τσαρούχας / GSF / 2CD ww

Ορκιστηκα στην Παναγια Δημητρης Αποστολου / Volume / CD δημοτικά ww

Live στο Βεάκειο Δέσποινα Βανδή / Heaven / CD ww

Με αγαπη Βασίλης Βασιλης Καρρας / Emi / 2CD συλλογη ww

Μια εκδρομη είναι η ζωη μου Δημητρης Μητροπανος / Emi / 2CD συλλογη ww

Δεκαεννιά ερμηνείες Μιχάλης Πιερής, Κώστας Βόμβολος / Μελωδικο Καραβι / CD ποιηση

Taxidi Γιωργος Γεωργιαδης / Emi / CD jazz ww

Ηλιοποτισμενη Σταματης Σπανουδάκης, Κατερινα Νιτσοπουλου / Emi / CD ww

Μερες Επιταφίου Δημητρης Παπαδημητριου, Νικος Γκατσος, Μανωλης Μητσιας / Ariona / CD ww

Μυθοι του Αισωπου Δημητρης Παπαδημητριου, Γιώργος Κορδέλλας, Μυρσίνη Μαργαρίτη, Ειρήνη Καράγιαννη, Νίκος Σπανάτης, Δημήτρης Ναλμπάντης, Χάρης Ανδριανός / Ariona / CD ww

5 Χειμώνες 6 Καλοκαίρια Ματουλα Ζαμανη, Θανασης Παπακωνσταντίνου / Aχος / CD ww