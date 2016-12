ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

KLIK στο ww για να δεις το εξωφυλλο του δίσκου

Ντριγκι ντρικι χοπ Γιωργος Αλτης σνθ, Σταμάτης Κραουνάκης, Γιάννης Γιοκαρίνης, Γιαννα Κομνηνου, Θοδωρής Μέρμηγκας, Λάουρα Παππά, Γιώργος Πλόσκας / Μετρονομος / CD ww

Μια συμφωνια για την Ιθακη Δημητρα Γαλανη, Ελεονωρα Ζουγανελη, Δωρος Δημοσθενους, Vassilikos, Γιαννης Κοτσιρας / Feelgood / CD ww

Στα βουνα και στους μπαξεδες Στελιος Καλογηρου / Καθρεφτης / CD ww

Να οδηγας Γιαννης Λιολιος / Καθρεφτης / CD ww

Σύνορα Κωστας Μαρτάκης, Κυριακος Παπαδόπουλος σνθ / Panik / CD ww

Udopia Θυμιος Ατζακάς / Carpe Diem / CD ww

Ανθολογία 1971-1992 Βικυ Μοσχολιου / Cobalt / 3CD ww

Live Imam Baildi / Emi / 2CD ww

Αγνωστη πορεία Νικος Βενετάκης, σμτχ Ξενια Ροδοδθεάτου / Μικρος Ηρως / CD ww

Παράθυρο στο δρόμο Θεολόγος Κάππος / Music Corner / CD ww

Μ΄ ένα νεύμα του φιλιού Μπάμπης Τσερτος, Ναντια Καραγιαννη, Κατερινα Τσαντηλα, Απολλων Κουσκουμβεκακης σνθ / Melon / CD ww

Φύλαξα τ΄ όνειρο Μαρία Φαραντούρη, Σωκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιάννης Χαρούλης, Μικης Θεοδωράκης σνθ / Emi / 2CD ww

Innerwish Innerwish / Ulterium / CD+2LP ww

Δωσ΄μου ξανα Βικυ Φωτοπουλου / Volume / CD ww

Θεμα Χρονου Γιαννης Πλουταρχος / Heaven / CD ww

Τα ονειρα μου αληθινα Βικυ Καρατζογλου / Feelgood / CD ww

Αγνοια Κινδύνου Νικος Κάτσικας / Καθρεφτης / CD+book ww

Ακατάλληλα κι Ερωτικά Γιαννης & Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Σοφια Κουρτιδου / Emi / CD ww

Oλα μου τα σ΄αγαπω Στελλα Καλλή, σνθ Γιωργος Θεοφάνους / Cobalt / CD ww

Μυστικο Τοπίο Αλκηστις Πρωτοψαλτη / Heaven / CD ww

Νησια στην βεραντα Μπάμπης Τσέρτος, Δήμητρα Μαστορίδου, Ερωφίλη, Μάκης Σεβίλογλου, Θέλμα Καραγιάννη, Ξένια Ροδοθεάτου, σνθ Αρετη Κοκκινου, στχ Μαρια Παπαδακη / MLK / CD ww

Love Electric Litany / InnerEar / CD ww

Daphne and the Fuzz Daphne and the Fuzz / InnerEar / LP+CD ww

Ομόνοια Κ Βητα / Emi / CD ww

38 τ.μ. Αλεξανδρος Εμμανουηλιδης / Emi / CD ww

Echoes in the distance Γιωργος Σαμπαλης & MarPsy / FM / CD

Μοιρα Κρυμμενη Θωμας Σιωμος σνθ, Νικος Καριμπας στχ, Πιτσα Παπαδοπουλου, Λενα Αλκαιου, Φωτεινη Βελεσιωτου, Σοφια παπαζογλου, Ευα Κανελη, Μανωλης Χατζημανώλης / Ζευξις / CD ww

100+1 Μαντινάδες Μίχαλος Δραμουντάνης / Αεράκης / CD+book ww

Βαθιες Αναπνοές Μυρωνας Στρατης / Cobalt / CD ww

Ελλας Πολιτικη Κρατουμενη Ιωάννα & Αρετή Σπανομάρκου / FM / CD ww

Το τραγουδι το δικο μας Θοδωρος Δερβενιωτης σνθ, Θοδωρής Γραμμένος στχ, Μανος Παπαδακης, Πιτσα Παπαδοπουλου, Παντελης Θαλασσινος, Δημητρης Κοντογιαννης, Σοφια Παπάζογλου, Σταυρος Αβραμογλου / Δικτυο / CD ww